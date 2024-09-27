Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (574) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24840 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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