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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (574) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24840 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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