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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в наплечниках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 1892800 RUB. Торги состоялись 5 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Rare Coins (5)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
21031 $
Цена в валюте аукциона 1892800 RUB
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1724 "Солнечный, портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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