Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" (Россия, Петр I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в наплечниках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 1892800 RUB. Торги состоялись 5 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (3)
- Rare Coins (5)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
21031 $
Цена в валюте аукциона 1892800 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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