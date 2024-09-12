Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1724 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1724 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
17535 $
Цена в валюте аукциона 17500 CHF
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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