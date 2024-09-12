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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1724 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1724 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1724 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1724 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
17535 $
Цена в валюте аукциона 17500 CHF
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
30443 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1724 (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1724 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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