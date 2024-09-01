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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Портрет разделяет надпись

Аверс монеты - Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах" Портрет разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах" Портрет разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Александр за 900000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
926 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Frühwald - September 16, 2023
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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