Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет разделяет надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Портрет разделяет надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Александр за 900000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.
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