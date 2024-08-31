Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Империя за 700000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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