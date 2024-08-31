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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Империя за 700000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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