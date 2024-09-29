Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1724 года (Россия, Петр I)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1724 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 423
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1724 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 сент. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск