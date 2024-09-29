Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1724 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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