1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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