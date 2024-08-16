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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем (Россия, Петр I)

Разновидность: Без земли под конем

Аверс монеты - 1 копейка 1724 года "Рамочная" Без земли под конем - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1724 года "Рамочная" Без земли под конем - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 1650 CHF
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1219 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Продавец RedSquare
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1724 "Рамочная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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