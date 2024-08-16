Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем (Россия, Петр I)
Разновидность: Без земли под конем
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1724 года "Рамочная". Без земли под конем. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1219 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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