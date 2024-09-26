Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет не разделяет надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Портрет не разделяет надпись
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (2)
- Künker (6)
- SINCONA (1)
- Александр (7)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск