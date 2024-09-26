Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет не разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Портрет не разделяет надпись

Аверс монеты - Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах" Портрет не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах" Портрет не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1724 года "Портрет в античных доспехах". Портрет не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Künker (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 345 EUR
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1724 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск