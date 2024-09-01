Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1724 года "Рамочная". Земля под конем (Россия, Петр I)
Разновидность: Земля под конем
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1724 года "Рамочная". Земля под конем. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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