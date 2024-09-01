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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1724 года "Рамочная". Земля под конем (Россия, Петр I)

Разновидность: Земля под конем

Аверс монеты - 1 копейка 1724 года "Рамочная" Земля под конем - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1724 года "Рамочная" Земля под конем - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1724 года "Рамочная". Земля под конем. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
11563 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 1 копейка 1724 "Рамочная" на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1724 "Рамочная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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