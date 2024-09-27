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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1724 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1724 года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1724 года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1724 года. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 275 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6750 RUB
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия 5 копеек 1724 на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1724 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1724 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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