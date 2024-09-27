Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1724 года (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1724 года. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 275 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6750 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1724 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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