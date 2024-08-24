Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7004 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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