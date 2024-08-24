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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1724 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7004 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
23767 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
9712 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Münzenonline - October 19, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Münzenonline - April 26, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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