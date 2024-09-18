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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: "СПБ" в рукаве

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" в рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" в рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (2)
  • Империя (1)
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
4534 $
Цена в валюте аукциона 4200 GBP
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
4689 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Kroha - October 10, 2020
Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1724 "Солнечный, портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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