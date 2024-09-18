1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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