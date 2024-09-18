Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: "СПБ" в рукаве
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
4534 $
Цена в валюте аукциона 4200 GBP
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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