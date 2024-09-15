Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" под портретом (Россия, Петр I)
Разновидность: "СПБ" под портретом
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (370) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" под портретом. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Александр за 85000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF35 RNGA
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2023
Сохранность VF35 RNGA
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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