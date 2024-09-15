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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" под портретом (Россия, Петр I)

Разновидность: "СПБ" под портретом

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" под портретом - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" под портретом - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (370) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" под портретом. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Александр за 85000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3369 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1724 "Солнечный, портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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