1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" под портретом (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" под портретом. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Александр за 85000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (4) AU (43) XF (102) VF (162) F (11) VG (1) Нет оценки (42) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (10) AU53 (5) AU50 (14) XF45 (25) XF40 (13) VF35 (34) VF30 (4) VF25 (6) VF20 (2) F15 (3) VG10 (1) DETAILS (9) Сервис NGC (18) RNGA (23) PCGS (9) ННР (4) ANACS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)

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