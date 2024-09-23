Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1723 года. Год сверху вниз (Россия, Петр I)
Разновидность: Год сверху вниз
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rare Coins (5)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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