5 копеек 1723 года. Год сверху вниз (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность XF (3) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF35 (2)