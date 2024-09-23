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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1723 года. Год сверху вниз (Россия, Петр I)

Разновидность: Год сверху вниз

Аверс монеты - 5 копеек 1723 года Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1723 года Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 5 копеек 1723 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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