5 копеек 1725 года МД. Год снизу вверх (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Империя за 480000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность AU (10) XF (41) VF (37) F (4) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (8) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (3) BN (3) Сервис NGC (4)

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