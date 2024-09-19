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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1725 года МД. Год снизу вверх (Россия, Петр I)

Разновидность: Год снизу вверх

Аверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Империя за 480000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 8805 RUB
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1725 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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