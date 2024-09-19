Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1725 года МД. Год снизу вверх (Россия, Петр I)
Разновидность: Год снизу вверх
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Империя за 480000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 8805 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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