Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1725 года МД. Год сверху вниз (Россия, Петр I)
Разновидность: Год сверху вниз
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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