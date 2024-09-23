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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1725 года МД. Год сверху вниз (Россия, Петр I)

Разновидность: Год сверху вниз

Аверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (5)
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1725 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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