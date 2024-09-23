5 копеек 1725 года МД. Год сверху вниз (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность VF (2) F (3) Сохранность (слабы) VF35 (1)