Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1723 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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