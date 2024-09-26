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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1723 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1723 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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