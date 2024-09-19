1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Без Андреевского креста (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Без Андреевского креста. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность AU (10) XF (34) VF (16) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (11) VF30 (2) DETAILS (1) Сервис RNGA (1) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

AURORA (5)

Busso Peus (3)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (7)

Heritage (1)

Künker (8)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (6)

Rauch (1)

RedSquare (3)

SINCONA (2)

Александр (7)

Империя (6)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (2)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (1)