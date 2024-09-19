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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Без Андреевского креста (Россия, Петр I)

Разновидность: Без Андреевского креста

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Без Андреевского креста - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Без Андреевского креста - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Без Андреевского креста. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3786 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
3866 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - September 11, 2022
Продавец RedSquare
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - July 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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