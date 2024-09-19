Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Без Андреевского креста (Россия, Петр I)
Разновидность: Без Андреевского креста
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Без Андреевского креста. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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