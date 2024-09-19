Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Большой Андреевский крест (Россия, Петр I)
Разновидность: Большой Андреевский крест
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Большой Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4098 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 34000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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