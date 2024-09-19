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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Большой Андреевский крест (Россия, Петр I)

Разновидность: Большой Андреевский крест

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Большой Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Большой Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Большой Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4098 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 34000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
6947 $
Цена в валюте аукциона 5851 EUR
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF25
Цена
5897 $
Цена в валюте аукциона 442685 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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