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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТНIА" (Россия, Петр I)

Разновидность: "ПОЛТНIА"

Аверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" "ПОЛТНIА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" "ПОЛТНIА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТНIА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1119 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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