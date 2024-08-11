Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТНIА" (Россия, Петр I)
Разновидность: "ПОЛТНIА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТНIА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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