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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий" Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий" Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий". Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 43000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия 5 копеек 1723 "Св. Георгий" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 5 копеек 1723 "Св. Георгий" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1723 "Св. Георгий" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
43000 $
Цена в валюте аукциона 43000 USD
Россия 5 копеек 1723 "Св. Георгий" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
5912 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Россия 5 копеек 1723 "Св. Георгий" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1723 "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 423
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