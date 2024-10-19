Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий". Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 43000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Rare Coins (1)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
43000 $
Цена в валюте аукциона 43000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
5912 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Где продать?
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