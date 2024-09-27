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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (538) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2495 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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