Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (538) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- AURORA (27)
- Baldwin's (2)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Busso Peus (6)
- Coins.ee (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (4)
- Gorny & Mosch (90)
- Grün (3)
- Heritage (13)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (3)
- Jean ELSEN (2)
- Katz (12)
- Kroha (1)
- Künker (88)
- La Galerie Numismatique (12)
- London Coin Galleries (1)
- MARCINIAK (3)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Naumann (1)
- New York Sale (5)
- Niemczyk (6)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (18)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (42)
- Rauch (2)
- RedSquare (1)
- Reinhard Fischer (7)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (13)
- Skanfil Auksjoner AS (1)
- Tauler & Fau (3)
- Teutoburger (8)
- UBS (5)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (7)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (3)
- Александр (50)
- Знак (15)
- Империя (14)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (3)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (10)
- Русское Наследие (12)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 26
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск