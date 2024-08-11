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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Золото (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Золото

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" Новодел Золото - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" Новодел Золото - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес null гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Золото. Это золотая монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Империя за 2700000 RUB. Торги состоялись 11 июня 2010.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
  • Империя (1)
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - June 11, 2010
Продавец Империя
Дата 11 июня 2010
Сохранность VF
Цена
85647 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
59122 $
Цена в валюте аукциона 45000 EUR
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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