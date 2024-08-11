Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Золото (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Золото
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес null гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Золото. Это золотая монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Империя за 2700000 RUB. Торги состоялись 11 июня 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- UBS (1)
- Империя (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
59122 $
Цена в валюте аукциона 45000 EUR
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск