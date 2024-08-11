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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Малый Андреевский крест. Вензель большой (Россия, Петр I)

Разновидность: Малый Андреевский крест. Вензель большой

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Малый Андреевский крест. Вензель большой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
931 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Varesi - May 5, 2020
Продавец Varesi
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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