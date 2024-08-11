Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Малый Андреевский крест. Вензель большой (Россия, Петр I)
Разновидность: Малый Андреевский крест. Вензель большой
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Малый Андреевский крест. Вензель большой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
931 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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