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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: С ветвью на груди

Аверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в латах" С ветвью на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в латах" С ветвью на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (3)
  • Künker (4)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
18950 $
Цена в валюте аукциона 1771449 RUB
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Hess Divo - May 22, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2011
Сохранность F
Цена
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1723 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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