2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

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