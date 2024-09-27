Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: С ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1723 года "Портрет в латах". С ветвью на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
18950 $
Цена в валюте аукциона 1771449 RUB
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1723 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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