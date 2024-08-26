Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1718 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1718 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Редкие Монеты за 105000 RUB. Торги состоялись 26 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
1029 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Где продать?
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