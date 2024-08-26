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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1718 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1718 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1718 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1718 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Редкие Монеты за 105000 RUB. Торги состоялись 26 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1718 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
1029 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия Гривенник 1718 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Гривенник 1718 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU58 PCGS
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 604 USD
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Гривенник 1718 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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