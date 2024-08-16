Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
7265 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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