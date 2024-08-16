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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
7265 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Frühwald - February 25, 2013
Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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