Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

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