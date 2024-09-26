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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Большая корона (Россия, Петр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Большая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность F
Цена
3358 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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