Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Большая корона (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Большая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность UNC (3) AU (12) XF (13) VF (11) F (3) Сохранность (слабы) MS60 (3) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (3) VF35 (2) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (2) NGC (1)

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