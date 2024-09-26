Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Большая корона (Россия, Петр I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Большая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (9)
- Империя (7)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск