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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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