1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность AU (6) XF (4) VF (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1) RNGA (1)

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