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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2012 $
Цена в валюте аукциона 14000 DKK
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF20
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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