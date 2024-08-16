Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2012 $
Цена в валюте аукциона 14000 DKK
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?
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