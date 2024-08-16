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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года KO-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года KO-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года KO-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком KO-L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 102960 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
12176 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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