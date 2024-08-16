Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года KO-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком KO-L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Александр (6)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 102960 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск