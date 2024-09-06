1 рубль ҂АΨѲI (1719) года L "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком L. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8320 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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