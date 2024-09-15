Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (12)
Цены на аукционах
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