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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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