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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Империя за 360000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
3327 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
3086 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Münzenonline - April 28, 2017
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 25, 2009
Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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