1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Империя за 360000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.

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