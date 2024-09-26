Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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