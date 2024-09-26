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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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