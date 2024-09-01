Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-IL-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (1)
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- Имперская монета (2)
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
5361 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
3091 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Где продать?
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