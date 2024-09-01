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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-IL-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
5361 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
3091 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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