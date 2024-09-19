Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (284) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
802 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF25
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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