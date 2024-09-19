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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (284) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF25
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 66300 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
802 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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