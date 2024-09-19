1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность UNC (3) AU (49) XF (79) VF (134) F (9) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (9) AU53 (13) AU50 (13) XF45 (17) XF40 (18) VF35 (16) VF30 (3) VF25 (11) VF20 (6) F15 (1) DETAILS (6) Сервис NGC (9) RNGA (9) ННР (6)

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