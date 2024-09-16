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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1719 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1719 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1719 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1719
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1719 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1900000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1719 (Пробная) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 копейка 1719 (Пробная) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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