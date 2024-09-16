Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1719 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1719
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1719 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1900000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.
Сохранность
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