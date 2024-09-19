1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность AU (3) XF (36) VF (37) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (5) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (4) ННР (3) RNGA (1)

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