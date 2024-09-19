Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)
Разновидность: На груди ничего нет
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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