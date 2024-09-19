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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Разновидность: На груди ничего нет

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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