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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5023 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 4200 SEK
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Bruun Rasmussen - March 31, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 4000 DKK
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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