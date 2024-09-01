1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5023 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (5) AU (28) XF (66) VF (74) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (3) AU55 (8) AU53 (3) AU50 (8) XF45 (10) XF40 (6) VF35 (8) VF30 (5) VF25 (1) DETAILS (7) Сервис NGC (11) PCGS (1) RNGA (2) ННР (1)

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