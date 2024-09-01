Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5023 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 4200 SEK
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 4000 DKK
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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