1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-IL-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Александр за 47000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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