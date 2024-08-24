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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года OK-IL-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком OK-IL-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Александр за 47000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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