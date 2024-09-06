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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨѲI (1719) года L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨѲI (1719) года L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨѲI (1719) года L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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