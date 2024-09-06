Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨѲI (1719) года L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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