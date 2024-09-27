Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
10020 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
10462 $
Цена в валюте аукциона 9600 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Полтина 1725 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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