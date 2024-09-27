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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
10020 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
10462 $
Цена в валюте аукциона 9600 EUR
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1725 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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