Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Münzenonline
Техническая информация
- Металл Серебро (0,86)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6075 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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