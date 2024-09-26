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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6075 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
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  • Münzenonline (1)
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
1538 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
4764 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - September 25, 1998
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - September 25, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 сентября 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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