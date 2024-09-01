Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8030 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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