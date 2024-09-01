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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

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Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8030 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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