Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках". Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках". Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
2952 $
Цена в валюте аукциона 183872 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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