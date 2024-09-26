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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках". Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1722 года "Портрет в наплечниках". Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
2952 $
Цена в валюте аукциона 183872 RUB
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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