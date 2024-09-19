Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках". Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨКB (1722)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках". Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 43576 RUB
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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