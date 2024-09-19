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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках". Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨКB (1722)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКB (1722) года "Портрет в наплечниках". Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 43576 RUB
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Продавец RedSquare
Дата 8 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨКB (1722) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1722 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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