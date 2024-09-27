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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Над головой точка (Россия, Петр I)

Разновидность: Над головой точка

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Над головой точка - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Над головой точка - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Над головой точка. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
6644 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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