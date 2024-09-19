Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Большая голова (Россия, Петр I)

Разновидность: Большая голова

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Большая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Большая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Большая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 36189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1718 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск