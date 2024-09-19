Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Большая голова (Россия, Петр I)
Разновидность: Большая голова
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Большая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 36189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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