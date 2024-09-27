Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (6) XF (10) VF (6) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (5) DETAILS (1) Сервис NGC (2)

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