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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще

Аверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 70568 RUB
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
5665 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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