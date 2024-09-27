Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Без пряжки на плаще
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 70568 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
5665 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Полтина 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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